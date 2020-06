"Fame czy Shame" – zobacz, kto zamieszka w luksusowej willi!

Grupa twórców internetowych spędzi najbardziej zwariowane lato ich życia pod jednym dachem. W luksusowej willi zamieszka 10 idoli młodego pokolenia. Zdradzamy pełną listę uczestników "Fame czy Shame".

Do potwierdzonych w połowie tego tygodnia czterech influencerów – Łukasza "Blondino" Książkiewicza, Filipa Zabielskiego, Michała Gały i Marty Rentel – dołączają kolejne nazwiska! Do luksusowej willi w Konstancinie na osiem tygodni przeniosą się także: Ange-Sophie Reich, Jan Marciniak, Kinga Kostrzewa, Klaudia Bieszcz, Patryk Woźniak i Weronika "Wero" Piątek.

Ange-Sophie Reich to zwariowana 18-latka. Większość internautów na pewno kojarzy ją z 7. edycji "Top Model", gdzie wystąpiła wraz z bratem Szymonem, oraz z roli Eli w filmie "#Jestem M. Misfit".

Jasiek to 18-latek o charakterystycznej bujnej blond czuprynie, którego znają wszyscy młodzi użytkownicy TikToka i Insta.

Niech pozory was nie zmylą. Ten delikatny blond anioł to prawdziwa dziewczyna z charakterem. Musi działać, być w ruchu. Fakt, że jej sposób na domową nudę to hula hop, mówi już sam za siebie. 19-letnia Kinga jest kolejną gwiazdą mediów społecznościowych oraz programu "Fame czy Shame".

Kolczyki, tatuaże, oryginalny ubiór i… głupie miny – to znaki szczególne 23-letniej Klaudii Bieszcz. Specjalnością młodej gwiazdy mediów społecznościowych jest rozśmieszanie innych.

22-letni Patryk Woźniak to chłopak z misją – poprawić nastrój wszystkim obserwującym go fanom. A poza tym… dobrze się bawić!

Weronika "Wero" Piątek to 20-latka, która na własnej skórze doświadczyła, co to znaczy dostać od życia w kość. Swoich socialowych followersów zaraża optymizmem i ładuje ich nadzieją!

23-letniego "Blondino" znają wszyscy fani reality show i Playera. Jeszcze kilka tygodni temu oglądali, jak kocimi ruchami – które są jego specjalnością – uwodził koleżanki w "Hotelu Paradise". Sztuczki nie zawiodły - doszedł do finału!

Tego pana nie trzeba nikomu przedstawiać. Pomimo młodego wieku – 25 lat – Filip jest niekwestionowanym królem TikToka w Polsce. Śmiało można powiedzieć, że dorastał na oczach milionów – swoją przygodę z socialami zaczął już w wieku 12 lat!

Michał Gała to 22-letni łobuz o niespożytej energii, doskonale znany widzom z ostatniej edycji "Top Model". To przez niego o mały włos Joanna Krupa nie dostała skurczy i nie urodziła na wizji – oczywiście wskutek śmiechu. Dziś rozbraja cyberprzestrzeń swoim specyficznym poczuciem humoru.

Co tu ukrywać – sieć to na pewno bajka Marty Rentel. Oko kamerki wyzwala w tej 25-letniej piękności to, co najlepsze. Bryluje nie tylko u siebie, ale też uwodzi kamerę, goszcząc u innych lub biorąc udział w fajnych projektach, np. w filmie "#Jestem M. Misfit".

"Fame czy Shame" to nowy format Player Original realizowany wspólnie z agencją DDOB, która odpowiada za produkcję, scenariusze i dobór uczestników. Premierowe odcinki udostępniane będą w poniedziałki, wtorki, czwartki i soboty. W każdą środę pojawi się też materiał specjalny "the best of" z całego tygodnia. Natomiast w piątki i niedziele Player zaprosi na dwugodzinne live’y prosto z domu. Program można śledzić w ofercie bezpłatnej (AVOD).

Premiera "Fame czy Shame" już w czwartek 25 czerwca.

