Fałszywa bogaczka już na wolności. Netflix i HBO robią z niej gwiazdę

Anna Sorokin to 30-letnia Niemka urodzona w Rosji, która przez długi czas przedstawiała się jako Anna Delvey, dziedziczka wielkiej fortuny. Dzięki fałszywej tożsamości wiodła dostatnie życie w USA, ale w końcu trafiła do więzienia. Miała siedzieć od 4 do 12 lat. Wyszła po niespełna dwóch i znowu żyje w luksusie.

Anna Sorokin usłyszała wyrok skazujący w 2019 r. Źródło: East News