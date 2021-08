TVN czy TVP? Są wyniki oglądalności

Na drugim miejscu znalazł się "Teleexpress", który 23 sierpnia oglądało 2,02 mln osób. Kolejna na podium znalazła się "Uwaga! Koronawirus". 26 sierpnia program śledziło 1,97 mln osób. A co z "Wiadomościami" TVP? One znalazły się nieco niżej, bo na piątej pozycji. Tylko 1,86 mln widzów śledziło to wydanie 24 sierpnia. Na 12. miejscu znalazły się "Wydarzenia" Polsatu.