"Fakty" okrutnie zadrwiły z rzecznika PiS. "Pytający zaliczył samozaoranie"

- Może to miała być prowokacja intelektualna. Może intencja była inna. Poseł Radosław Fogiel zadał młodym Polakom pytanie: "Za co nienawidzicie PiS-u?". Jak się pyta, to trzeba się liczyć z tym, że będzie odpowiedź. Poseł usłyszał konkrety – bez nienawiści i hejtu. Tysiące konkretów - mówił Grzegorz Kajdanowicz w wieczornych "Faktach".