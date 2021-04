"Fakty" miażdżą podkomisję Macierewicza. Pokazano fragmenty filmu z TVP

- Film, wyemitowany przez TVP w najlepszym czasie antenowym, jest zwieńczeniem prac Antoniego Macierewicza, co potwierdza on sam – mówił w "Faktach" autor reportażu Maciej Knapik.

- Film mówi, w skrócie, że w samolocie doszło do dwóch eksplozji, były materiały wybuchowe, a cała reszta jest kłamstwem. Jaki z tego wniosek? Otóż żaden, słyszymy – dodał reporter, oddając głos Jarosławowi Gowinowi. Obecny wicepremier mówił publicznie, że nie widzi "żadnych podstaw, by sądzić, że katastrofa z 10 kwietnia 2010 r. była wynikiem zamachu".

- Wydaje mi się psychologicznie tak. Jako najbardziej radykalny. Jako stawiający tezy najdalej idące. W ten sposób możemy tłumaczyć wszystko. Nawet sam Macierewicz w to nie wierzy, bo jeżeli mówi, że był wybuch u góry, a potem trzy osoby przeżyły. I potem je dobijano, to znaczy, że to jest tworzenie jakiegoś rodzaju uzależnienia. Jakiegoś kościoła smoleńskiego, którego on jest szafarzem relikwii – skwitował Kurski.