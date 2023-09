"Fakty" bez litości o amoku PiS w sprawie "Zielonej granicy". Padł wymowny komentarz Holland

- To film, który jest uczciwy, skomplikowany, ludzki, o ludziach i dla ludzi. Stawia przed nami bardzo trudne pytania. (Ta nagonka - red.) to połączenie rzeczywistego wzburzenia i kampanii wyborczej. Dla tych ludzi wszystko jest politycznym złotem. To jest absolutny cynizm i hipokryzja. Ale z drugiej strony myślę, że ich wkurzyło to, że nie wyszedł ten plan, aby był tylko jeden obraz tej sytuacji - mówiła reżyserka "Kobiety samotnej".