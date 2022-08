Ewelina Serafin na ramówce TVP. Zobacz, jak dziś wygląda dawna gwiazda "M jak miłość"

Przez ponad dekadę Ewelina Serafin grała rolę Kasi Wójcik, uroczej kelnerki w Grabinie, początkowo bez pamięci zakochanej w Marku Mostowiaku. Choć była to rola drugoplanowa, wątek Kasi pojawiał się w telenoweli Dwójki aż do 2012 roku. I bez wątpienia była to rola, która przyniosła absolwentce łódzkiej filmówki największą popularność.