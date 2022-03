Polały się łzy. Narzeczona Żory wciąż nie wie, co się stało

Rozmowa uderzała jednak nie tylko w poważne i smutne tony. Ewelina wspomniała o nieocenionej pomocy przyjaciół, bez których byłoby jej w tej sytuacji bardzo trudno. Dodała też, że pomaga jej rozmawianie o zmarłym narzeczonym – uwielbia o nim opowiadać i go wspominać. W ten sposób czuje jego obecność. Co więcej, wyjawiła gospodyniom, że nadal mówi do niego i kupuje "od niego" kwiaty – tak, jak zwykł to robić Żora, wracając nawet z najdrobniejszych zakupów.