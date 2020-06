Dla roli potrafi przejść imponującą metamorfozę. Tak się zmieniała Ewa Skibińska

Ewa Skibińska to aktorka kameleon. Artystka charakterystyczna, która na długo zapada w pamięć. Przed laty zdobyła sympatię widzów rolą w "Na dobre i na złe", później pokazywała się także w innych obyczajowych serialach, ale to na deskach teatru prezentuje pełnię swojego talentu. Z czasem więc jej aktywność serialowa się zmniejszyła. Stęsknieni za Ewą Skibińską na ekranie mają jednak powody do radości. Aktorka powróciła w imponującym stylu. Najpierw lśniła w "Ślepnąc od świateł", a teraz w "W głębi lasu". Zobaczcie, jak się zmieniła wraz z kolejnymi słynnymi rolami.