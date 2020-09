Ewa Minge staje w obronie Anny Lewandowskiej. "Wszyscy jesteśmy tacy idealni?"

Lewandowskiej chwali się także, że propaguje zdrowy tryb życia – odkąd sama została mamą, bardzo duży nacisk kładzie właśnie na zdrowie mam, zdrowie podczas ciąży i wreszcie – zdrowie samych dzieci. Do tego sama Lewandowska niczym rasowa influencerka, inspiruje fanki do tego, by być przebojową i aktywną, a co za tym idzie – spełnioną.