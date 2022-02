Ewa Kopczyńska była w śpiączce. Aktorka wymaga kosztownego leczenia

Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Chorzowie organizuje zbiórkę bezpośrednią na terenie swojego budynku 19 lutego przed i po spektaklach. Zachęca także do wpłacania pieniędzy na konto, zapewniając, że każda złotówka wrzucona do puszki trafi bezpośrednio do potrzebującej aktorki.