Ewa Gawryluk pokazała kwiaty w swoim ogrodzie. Widok urzekł jej fanów

Ewę Gawryluk i Waldemara Błaszczyka od lat łączy nie tylko ten sam zawód, który wykonują, ale i uczucie. Aktorska para jest małżeństwem z ponad dwudziestoletnim stażem. Przed wielu laty poznał ich ze sobą wspólny znajomy, aktor Rafał Mohr. Zaczęło się od jednej rozmowy przez telefon, by między aktorami zaiskrzyło i iskrzy do dziś. Aktorzy, którzy wspólnie występują w serialu "Na Wspólnej", na co dzień mieszkają na warszawskim Wawrze. Od jakiegoś czasu już tylko we dwoje, bo ich jedyna córka, Maria, jakiś czas temu opuściła rodzinne gniazdo.