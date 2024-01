Ewa Gajewska przechodzi do TVP. Grupa Polsat traci kolejną prezenterkę

Ostatnie tygodnie to ciężki czas dla programów informacyjnych Polsat News i Wydarzeń 24. Ze stacjami należącymi do Grupy Polsat Plus żegnają się kolejni dziennikarze, którzy przeskakują do Telewizji Polskiej pod rządami nowej ekipy. Na liście głośnych transferów pojawiła się Ewa Gajewska.