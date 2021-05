Ewa Florczak grała z Cieślakiem. Oddała mu hołd na pogrzebie

Potem trafiła na Wydział Aktorski PWST w Warszawie. Studiowała razem m.in. z Krystyną Jandą. Rolę w "07 zgłoś się" dostała po skończeniu szkoły teatralnej, co przyniosło jej dużą popularność. – Byłam chyba jedyną kobietą na planie, która nie podkochiwała się w Bronku. Jak to się mówi, to nie była moja grupa krwi i do tej pory nie jest. On był moim bardzo fajnym kumplem. Zwierzaliśmy się sobie, mówiliśmy różne rzeczy, bo cały czas byliśmy zdani na siebie. Byliśmy bardzo zakolegowani i tak jest do dziś – wspominała aktorka w jednym z wywiadów dla "Na Żywo".