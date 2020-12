Farna chudnie w oczach. Podkreśliła figurę w skórzanej sukience

Ewa Farna nie marnuje czasu. Nie zamierza siedzieć bezczynnie w domu i narzekać na brak pracy. Wokalistka postanowiła... przejść metamorfozę. Zaczęło się od chęci powrotu do wagi sprzed ciąży. Przypomnijmy, że w czerwcu 2019 r. piosenkarka po raz pierwszy została mamą. Na świat przeszedł syn artystki i jej męża Martina Chrobota, Artur. Jak podawał niedawno magazyn "Party", Farna wzięła się za siebie i zgubiła od tamtej pory ok. 20 kilogramów . Efekty? Widać gołym okiem!

"To było przeżycie! Nie miałam pojęcia, że się wzruszę, nawet patrząc "w ścianę" podczas koncertu... Czułam, że jesteście tam gdzieś po drugiej stronie... Największy koncert online w Czechach - 70 muzyków, orkiestra... Kto widział, niech zostawi komentarz, kto nie, może jeszcze obejrzeć na moim FB. Tak mocno mnie wzrusza, że nawet nie widząc się tak cholernie długo (nie tylko pandemia, ale też mniej koncertów w Polsce - rok przedtem urodziłam). Jesteście i darzycie mnie z jakiegoś powodu sympatią i cierpliwością. Czytam i dziękuję za wszystkie te wiadomości, co do mnie wysyłacie. Mam nadzieję, że w przyszłym roku podczas koncertów zobaczę też ja Wasze twarze" - napisała na Instagramie.