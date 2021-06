Ewa Drzyzga wyjawia szczegóły przekrętu. "Do sylwetki Moniki Zamachowskiej doklejono moją twarz"

- W pierwszej instancji prokuratura umorzyła sprawę, nie dopatrując się znamion szkodliwości czynu. Odwołałyśmy się, mówiąc, że boimy się o zdrowie osób, które preparat kupiły, bo nie wiemy, co to jest, kto to sprzedaje, a produkt był opatrzony naszymi nazwiskami - przyznała Ewa Drzyzga.