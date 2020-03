Ewa Chodakowska zwierzyła się Magdzie Mołek. Nie mogła powstrzymać łez

Ewa Chodakowska wystąpiła w programie Magdy Mołek "W roli głównej". Trenerka opowiedziała o najgorszym momencie w swoim życiu.

- Najgorszy dzień w życiu to ten, kiedy dostałam telefon od mojej siostry... Najbliższej mi osoby... moje siostrzenicy, którą kocham nad życie ... (...) To jest dziwne, bo to jest temat przeze mnie przegadany i zdawałoby się, przetrawiony, ale wciąż tak namacalny i tak świeży... Dostałam telefon, kiedy byłam na tygodniu metamorfozy na Peloponez (...), że moja siostrzenica jest wieziona (...) do szpitala i że to jest sytuacja bardzo nagła i pilna. Dwie operacje głowy, brak kontaktu po operacji z Vanessą. Coś, na co nigdy nie byliśmy przygotowani - wyznała.