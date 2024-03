Ewa Bugała była gwiazdą TVP Info. Właśnie została zwolniona

Bugała to osoba, która zrobiła bogatą karierę w telewizji. W 2012 r. dołączyła do redakcji "Wiadomości" TVP1. Początkowo pracowała jako asystentka reporterów serwisu. Wszystko się odmieniło, gdy w 2016 r. szefową "Wiadomości" została Marzena Paczuska. Wtedy Bugała została reporterką głównego programu informacyjnego Jedynki. Rok później dołączyła do TVP Info, gdzie została prowadzącą i szefową codziennego programu "Nie da się ukryć". Zajmowała się także programami informacyjnymi tej stacji.