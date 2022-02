Evan Rachel Wood oskarża Marilyna Mansona. Zdradzi szczegóły relacji

- Musimy się upewnić, by to się już nikomu nie zdarzyło. To pierwszy raz w życiu, gdy nie wątpię w siebie, nie kwestionuję, nie czuję wstydu. To pierwszy raz, gdy ktoś naprawdę mnie słucha. Jakie to uczucie? Takie, że ktoś naprawdę ci wierzy - mówi Wood.