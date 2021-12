Eurowizja Junior 2021. Jak głosować na Polskę?

Sara James w tym roku zawalczy o tytuł najlepszego dziecięcego głosu Europy podczas finału Eurowizji Junior. Nastolatka jest dobrze przygotowana do występów scenicznych - ma za sobą udział w "The Voice Kids". Wygrała 4. edycję show TVP. Zwyciężyła też w "Szansie na sukces", co dało jej przepustkę do udziału w młodzieżowej wersji Eurowizji. Sara zaprezentuje się w piosence "Somebody". Wiadomo już, że wystąpi ubrana w różową sukienkę ozdobioną kwiatami. Na scenie będą towarzyszyć jej tancerki.