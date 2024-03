Eurowizja 2024. Bardzo ostra reakcja Londynu na aferę z Izraelem

Przypomnijmy, że w izraelskim utworze "October Rain" było pełno odniesień do ataku Hamassu na ten kraj, do którego doszło 7 października ubiegłego roku. Dotyczy to zarówno tytułu, jak i słów piosenki, gdzie są m.in. nawiązania do kwiatów, które symbolizują ofiary konfliktu. Organizatorzy Eurowizji wskazali wyraźnie, że to łamie zasady "neutralności politycznej". Prezydent Izraela Isaac Herzog apelował do "niezbędnych dostosowań", by kraj mógł wziąć udział w konkursie.