Eurowizja 2022. Krystian Ochman na scenie

Kolejni artyści - Kalush Orcherstra to faworyci. Ukraiński kolektyw łączy muzykę ludową z rapem, a ich "Stefania" to niekwestionowany hit. Chwytliwy refren i niesamowita prezentacja na scenie za każdym razem robi wrażenie. Na koniec występu pojawił się apel nawiązujący do wojny w Ukrainie. A prowadzący, Alessandro Cattelan, powiedział: "Slava Ukraini". To jak do tej pory najmocniejszy proukraiński gest na tegorocznej Eurowizji.