Eurowizja 2021: Kościół na Cyprze domagał się zmiany piosenki. "Promuje satanizm"

Cypr jest jednym z najbardziej religijnych krajów w Europie (dane z 2005 r.), przy czym 78 proc. obywateli to chrześcijanie, w dużej mierze związani z Kościołem prawosławnym. I to właśnie oni zgłosili swoje obiekcje do Cyprus Broadcasting Corporation (cypryjski nadawca telewizji publicznej), który odpowiada za wysłanie Eleny na konkurs do Holandii.