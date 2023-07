"Erynie" serialem tylko dla dorosłych? Prezes TVP chciał podejść restrykcyjnie

W końcu - produkcja ujrzała światło dzienne, ale szybko okazało się, że pozostawia wiele do życzenia. Szczególnie biorąc pod uwagę tak rozciągnięte przygotowania. "O ile czasu tego raczej nie można uznać za zmarnowany (bo nigdy nie powinno być go szkoda na kulturę i sztukę), oczywiste jest, że takie 'przeleżałe' pomysły nie zawsze świadczą o pogłębionej refleksji i dopracowaniu, a raczej – jak w tym przypadku – mogą stanowić o braku świeżego podejścia do tematu" - pisała Małgorzata Czop w swojej recenzji.