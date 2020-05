Empik wypuszcza na rynek nową aplikację streamingową Empik Music

Empik Music to aplikacja streamingowa, która zapewnia dostęp do milionów utworów polskich i zagranicznych wykonawców, tysięcy tekstów piosenek oraz muzycznych inspiracji od największych gwiazd i ekspertów. Co wtorek swoją autorską playlistę "to co lubię w moim klubie" będzie prezentował Wojciech Mann. Znajdziemy tu także muzyczne inspiracje z cyklu #tomigra od takich artystów jak od sanah, PRO8L3M czy Roksana Węgiel.