TV Republika zaliczyła kompromitującą wpadkę. Śmieje się z niej cały internet

Oczywiście dla gazet jest to temat numer jeden. Brytyjski "The Sun" na swojej okładce żegna Elżbietę II słowami "We loved you Ma'am", co oznacza "Kochaliśmy panią". Niestety osoba odpowiedzialna za konto na Twitterze Telewizji Republika zaliczyła wpadkę w tłumaczeniu. Być może chciała się posiłkować internetowym tłumaczem i przełożyła zwrot "Kochaliśmy cię mamo".