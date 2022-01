Emerytura Tomasza Stockingera. Gorzkie słowa gwiazdora "Klanu"

- Uprawiam dużo sportu, więc nadal dobrze się czuję, nie mam potrzeby odpoczywania, mimo że mam za sobą poważną operację serca. Do tego dochodzi jeszcze to, że choć mam oczywiście jakieś tam oszczędności, to emeryturka jest na tyle mała, że gdybym miał samą emeryturkę, to właściwie byłaby głodowa sytuacja - mówi z rozbrajającą szczerością Stockinger.