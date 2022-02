Elżbieta Jaworowicz nie da nogi z TVP. To godne sprawy dla reportera

Biznesmen i kierowca

Angażowanie się w sprawy społeczne to jedno, inna sprawa to jej życie osobiste, najwyraźniej pełne emocjonalnych wzmożeń. Niewiele jednak o nim wiadomo. Jaworowicz w ogóle nie jest zbyt wylewna, jeśli chodzi o opowiadanie o tym, co robi, zwłaszcza poza pracą - w internecie z trudem można dogrzebać się do zaledwie kilku wywiadów, których udzieliła przez pół wieku publicznej działalności. O życiu prywatnym nie mówi w nich wiele.