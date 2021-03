Elżbieta II otrzymała niezwykły prezent. To ukoi jej nerwy?

Królowa Elżbieta II jest znaną miłośniczką psów corgi. Ta rasa towarzyszy jej od dzieciństwa, gdy po raz pierwszy miała z nią kontakt jeszcze jako księżniczka. Jej ojciec, król Jerzy VI w 1933 r. sprowadził do ich domu pierwszego corgi o imieniu Dookie. Od tamtej pory królowa niemal każdego roku posiadała co najmniej jednego psa tej rasy. Do 2015 r. sama je zresztą hodowała. Jej najsłynniejszym pupilem, obok Susan, czyli suczki, od której zaczęła hodować rasę corgi, był Monty. Pies pojawił się razem z nią i Danielem Craigiem jako Jamesem Bondem w klipie promującym otwarcie Igrzysk Olimpijskich w 2012 r.

Teraz za sprawą "The Sun" wiemy, że królowa została obdarowana dwoma szczeniętami. Jednak jak na razie nie wiadomo, jaka jest ich płeć, ani jak zostały nazwane. Ale miały sprawić monarchini wielką radość. "Królowa jest zachwycona. To nie do pomyślenia, żeby królowa nie miała żadnych corgi. To tak, jakby Tower of London nie miała żadnych kruków. Przebywają w pałacu zaledwie kilka tygodni, ale podobno są urocze i już uczyniły zamek swoim domem. Mówi się, że oba szczeniaki wnoszą do zamku dużo hałasu i energii, podczas gdy Filip jest w szpitalu" – powiedział informator "The Sun".