Elżbieta II nie żyje. Te aktorki wcielały się w monarchinię

"The Crown" Netfliksa

Raczej nie będzie przesady w stwierdzeniu, że najbardziej znanym obrazem ekranowym Elżbiety II jest to, co mogliśmy zobaczyć w głośnym serialu Netfliksa "The Crown". W pierwszych dwóch sezonach, które pokazywały wstąpienie na tron i pierwsze lata panowania monarchini, zagrała ją Claire Foy. Aktorka dostała nawet za swoją rolę Złotego Globa i nagrodę Gildii Aktorów Ekranowych. W przypadku jej kreacji nie ma się do czego przyczepić raczej - przede wszystkim biła od niej cicha godność, co było być może najważniejszym czynnikiem, by przyzwoicie pokazać królową.