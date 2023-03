Elżbieta Dzikowska skończyła 86 lat. Długo ukrywała mroczny epizod z młodości

Ale życie podróżniczki to nie tylko bajeczne wyprawy do egzotycznych krajów. Dzikowska, która skończyła w marcu 86 lat, przez długi czas nie opowiadała o "mrocznej, przymusowej podróży", którą przeżyła jako nastolatka. Była wtedy członkinią antykomunistycznej organizacji młodzieżowej - po jednej akcji trafiła do więzienia i groziło jej dożywocie.