Eleganccy Eliza i Trybson. Wyglądają obłędnie

Choć dla wielu Warsaw Shore jest programem mocno nieodpowiednim, to jednak zbiera on swoją widownię. Ludzie oglądają show z nudów, dla śmiechu, dla rozrywki. Ostatecznie nie ma chyba osoby, która brałaby program na serio., dlatego wielu dziwi związek Trybsona i Elizy, który trwa już od lat. Poznali się w ekipowej willi i od początku było widać, że Paweł jest koleżanką zauroczony, ale na głębsze uczucie się nie zapowiadało. Zdziwienie sceptyków musi być ogromne, że para jest ze sobą do dziś, a nawet doczekała się dwóch ślicznych córek.