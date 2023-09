Ela Romanowska zadebiutowała w "Nasz nowy dom". Widzowie nie są pod wrażeniem

"Wolę panią Kasię Dowbor", "To już nie to... Nie dało się obejrzeć", "Nikt nie zastąpi pani Kasi, to jest takie sztuczne", "Bardzo brak pani Kasi", "Nawet fajny odcinek, ale wolałem panią Katarzynę Dowbor", "Brakuje mi pani Dowbor, miała taką pozytywną aurę", "Katarzyna Dowbor miała dykcję, głos i pięknie mówiła... Ela obiecała, że nie będzie kopiować. Szkoda, bo nie stworzyła nic fajnego, jest okropnie sztywna". A wy co sądzicie?