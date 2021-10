Uczestnik walczy o życie. Amerykański "Mam talent" zawieszony

"America's Got Talent: Extreme" to spin-off "America's Got Talent", w którym do wygrania, oprócz gigantycznej sławy, jest 500 tys. dol. Śmiałków i szaleńców gotowych ryzykować własne życie oceniają Simon Cowell (znany ze zwykłego "Mam talent", "X Factor" itp.), gwiazda wrestlingu Nikki Bella i legenda skoków na motocrossie Travis Pastrana.