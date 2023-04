Egurrola przechodził trudny czas. Telefon od ojca wiele zmienił

Agustin Egurrola jakiś czas temu otrzymał telefon od 90-letniego ojca, który mieszka na Kubie. Gwiazdor już po głosie poznał, że nie czuje się on najlepiej. A problem w tym, że na miejscową służbę zdrowia nie ma co liczyć. Zakupienie lekarstw czy umówienie się na wizytę do lekarza graniczy tam z cudem. Potwierdził to zresztą sam Egurrola w rozmowie z "Dobrym Tygodniem". - Jest to po prostu niemożliwe. Trudno sobie to wyobrazić, ale tam nie da się żyć - stwierdził juror "Dance Dance Dance".