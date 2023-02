Edyta Zając jako pani wiosna. "Nie ma skali, żeby cię opisać"

To wystarczyło, by obserwatorzy zasypali Zając komplementami. "Nie ma skali zeby opisać jakie piękno od Ciebie bije", "W końcu! Wygląda pani jak muffinka w wersji no sugar", "Boże, na panią można patrzeć bez przerwy. Piękno i elegancja", "Piękna nimfa", "Właściwie to jest Pani tak piękną kobietą, że na każdym zdjęciu jest ogień" - napisali. Akurat takie komentarze to żadna nowość - Zając regularnie je dostaje od internautów.