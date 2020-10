Edyta Pazura znów zmieniła kolor włosów. Dla męża?

Edyta Pazura ma za sobą kilka eksperymentów z fryzurami. Gdy wkraczała do show-biznesu, miała krótkie włosy o rudawym odcieniu. Widocznie za nim zatęskniła, bo pół miesiąca temu nagle przeszła z jaśniutkiego, piaskowego blondu do "koloru nachos", jak sama pisała na swoim instagramowym profilu. Metamorfoza poruszyła internautki, które to chwaliły Pazurę, to krytykowały, wprost mówiąc, że to nie jest barwa dla niej.