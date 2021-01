Edyta Jungowska była gwiazdą TV. Czym się dziś zajmuje?

Edyta Jungowska pojawiła się 14 stycznia w studiu "Dzień Dobry TVN", gdzie razem ze swoim partnerem, Rafałem Sabarą, opowiadała o ich wspólnym "dziecku". - Jak byśmy pomyśleli, ile nas kłopotów czeka, jaki to będzie trud, to nie wiem, czy bym się zdecydowała wtedy na to, żeby w to wejść – mówiła pół żartem, pół serio Jungowska.