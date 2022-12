Edyta Herbuś zakochana do szaleństwa. Pokazała zdjęcie z partnerem. A fani? Życzą im dzieci

Herbuś i Bukowiecki poznali się pod koniec 2017 r. w związku z pracą. Ale między nimi zaiskrzyło. Przez jakiś czas spotykali się w tajemnicy. Na oficjalny debiut jako para poczekali do września 2018 r. Od tamtej pory są nierozłączni, a Herbuś na swoim instagramowym profilu co jakiś czas pokazuje ich wspólne zdjęcia. A to fotki z wakacji, a to z sesji.