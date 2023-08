Edyta Herbuś z powrotem w Polsce. Prosto z wakacji udała się na konferencję TVP

Przez ostatnie dni Edyta Herbuś brylowała na plażach Majorki ze swoim ukochanym Piotrem. Jeszcze podczas wypoczynku dotarła do niej smutna wiadomość. Trzecia edycja "You Can Dance. Nowa generacja", którą tancerka miała poprowadzić, została odwołana. Jak podały Wirtualne Media, koszty produkcji okazały się nieproporcjonalnie wysokie w stosunku do oglądalności programu.