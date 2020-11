Edyta Herbuś w zmysłowej sesji. Pochwaliła się zdjęciami

Edyta Herbuś to utalentowana tancerka, która dwukrotnie wystąpiła w "Tańcu z gwiazdami" i dwukrotnie doszła do półfinału. To jednak nie wszystko. Gwiazda ma również na swoim koncie zwycięstwo 2. Konkursu Tańca Eurowizji w 2008 r., w którym wzięła udział z Marcinem Mroczkiem. Większość jednak kojarzy Edytę z popularnym tanecznym show.