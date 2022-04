Grała największą intrygantkę. Po 5 latach odchodzi z serialu

"Fakt" dotarł też do informatora, który zdradził kulisy odejścia Herbuś z serialu: - Edyta doszła do wniosku z produkcją, że dała już wszystko swojej bohaterce, co mogła i po 5 latach grania intrygantki Sylwii czas na nowe wyzwania zawodowe. Jej rola się po prostu wyczerpała i wszyscy byli co do tego zgodni. Oczywiście ma furtkę powrotu, bo wszyscy rozstali się w zgodzie, ale na dzień dzisiejszy Edyta sobie tego nie wyobraża. Dla niej to zamknięty rozdział.