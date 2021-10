Edyta Herbuś nie mogła powstrzymać łez. Zupełnie się tego nie spodziewała

– Jestem tu po to, żeby was otulić. Zaczęłam tańczyć, kiedy miałam 9 lat, więc byłam w takim wieku, jak większość z was. I właśnie po to odbywa się to spotkanie - żebym mogła podzielić się też swoimi doświadczeniami – powiedziała radośnie tancerka w trakcie Akademii.