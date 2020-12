Górniak została całkiem sama. To się musiało tak skończyć

Edyta Górniak należy do grona najbardziej utalentowanych gwiazd w polskim show-biznesie. Co do tego nikt chyba nie ma najmniejszych wątpliwości. Trudno jednak nie zauważyć, że choć może pochwalić się niebywałym zawodowym sukcesem, w sprawach sercowych wielokrotnie ponosiła porażki. Odkąd dwa lata temu rozstała się z Mateuszem Zalewskim, w jej sercu zapanowała pustka. Choć plotkowano o jej romansie z instruktorem jazdy Dawidem Zawadzkim, nic z tego nie wyszło.