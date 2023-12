Edyta Górniak zaśpiewa w Zakopanem. Miała ekstra życzenie, TVP nie miała wyjścia

- To prawda, że Edyta Górniak otrzymała inny hotel i nie będzie spała tam, gdzie Justyna Steczkowska, czy Rafał Brzozowski. Nie jest to jednak spowodowane żadnymi konfliktami z gwiazdami. Po prostu Edyta bardzo poważnie podchodzi do występów scenicznych i potrzebuje absolutnej ciszy oraz spokoju, żeby przygotować się do występu. Artystka przed koncertami nie może sobie pozwolić na rozpraszający hałas i harmider - wyjawiło źródło "Super Expressu".