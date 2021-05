Telewizja zabija się o Edytę Górniak. Złożono jej ofertę nie do odrzucenia

To wszystko nie zmienia faktu, że Górniak cały czas cieszy się niesłabnącą popularnością. Gdy pojawia się w jakimś programie rozrywkowym, to zapewnia mu oglądalność i rozgłos. Dowodem na to jest "The Voice of Poland". Stąd nic dziwnego, że diwa otrzymała właśnie nową propozycję, żeby wystąpić jako jurorka w kolejnym programie TVP. Chodzi o "You Can Dance – nowa generacja". Ten popularny format dla tancerzy ma powrócić do telewizji po latach nieobecności. Wcześniej emitowano go na TVN-ie.