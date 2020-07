Edyta Górniak w czułych objęciach Mietka Szcześniaka. Gwiazda zaszalała z mini

Fani piosenkarki mogą jednak spać spokojnie. Edyta Górniak nie zamierza porzucać sceny. Pomimo pandemii i narodowej kwarantanny gwiazda nie zwalnia tempa. Pracuje nad nowymi utworami i powoli wraca do telewizji. Ostatnio wzięła udział w nagraniach do programu "Jaka to melodia?". Zdjęcia ze studia mogą rozpalać wyobraźnię, zwłaszcza te z Mietkiem Szcześniakiem. Trudno nie zwrócić uwagi też na długość sukienki Górniak.