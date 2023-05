1 z 4 Edyta Górniak tłumaczy się z braku matury. "To nie jest najważniejsze"

Na początku maja maturzyści przystąpili do pierwszych egzaminów dojrzałości. W tym samym czasie Edyta Górniak zwróciła się do swoich fanów na Instagramie, przypominając, że matura "nie jest wyznacznikiem człowieczeństwa ani przygotowania do życia". Ona sama zakończyła edukację szkolną na trzeciej klasie technikum.