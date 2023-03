Edyta Górniak teściową? Allan krótko podsumował

Edyta Górniak w czasie najgorszej pandemii mówiła publicznie, że w szpitalach nie leżą osoby leczące efekty zakażenia koronawirusem a statyści. Piosenkarka komentowała, że najlepszym sposobem na walkę z objawami COVID-19 jest witamina D oraz oregano. Ale to tylko kropla w morzu kontrowersyjnych wypowiedzi piosenkarki z tamtego czasu. Edyta potrafi wciąż zaskoczyć. A to pokłóci się z księdzem o kwestię duszy, a to publicznie przyzna, że wśród ludzi funkcjonują reptilianie. - To, że człowiek w ogóle jeszcze istnieje, to jest cud. Wśród nas żyją też bioroboty, hybrydy i reptilianie - stwierdziła diwa podczas zlotu "Harmonii Kosmosu" tamtego lata.