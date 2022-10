Edyta Górniak ostrzega przed Halloween. "Jestem na Ziemi od 4000 lat"

Edyta Górniak lata temu wkroczyła z impetem do show-biznesu jako świetna piosenkarka. W "The Voice of Poland" była mentorką dla aspirujących wokalistów. Dziś ciągle zajmuje się muzyką, ale równocześnie prawi mądrości o wibracjach, dobrych i złych energiach, powtórnych wcieleniach itp. Ostatnio podzieliła się swoją wiedzą nt. świętowania Halloween.